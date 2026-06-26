Эквадор пропустил на 110-й секунде, но победил Германию и вышел в плей-офф ЧМ

Сборная Эквадора победила команду Германии в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира — 2026.
Встреча на стадионе «Метлайф» в США завершилась со счётом 2:1.
На второй минуте счёт открыл Лерой Зане. А на девятой минуте Нильсон Ангуло сравнял. Победу эквадорцам принёс Гонсало Плато (78-я).
У Германии шесть очков. Команда заняла первое место в группе Е. Их соперник по 1/16 финала определится позднее.
Эквадор набрал четыре очка — сборная находится на третьей позиции. Напомним, что на этом турнире в плей-офф смогут выйти восемь лучших команд из 12 из числа тех, кто занял третье место в квартете. Футболисты из Эквадора гарантировали себе место в 1/16 финала — ниже них уже оказались Шотландия, Южная Корея и Босния и Герцеговина.
Ранее стала известна первая пара 1/16 финала чемпионата мира — 2026.