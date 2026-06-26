Вэнс: окружение Трампа пыталось убедить его изменить цели операции против Ирана

НЬЮ-ЙОРК, 26 июня. /ТАСС/. Некоторые люди в окружении президента США Дональда Трампа остались недовольны тем, что Вашингтон не стал расширять цели своей военной операции против Ирана. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, комментируя переговоры в Бюргенштоке по реализации меморандума о взаимопонимании с Тегераном.
«Нас подвергли критике даже некоторые наши друзья, отчасти это связано с их постоянными попытками изменить задачу, которую Дональд Трамп изначально поставил перед нами. Он сказал: “Я хочу уничтожить их конвенциональные вооружения, я хочу лишить их возможности проецировать силу, я хочу гарантировать, что у них никогда не будет ядерного оружия”. Но некоторые пытались сказать: “Это все хорошо, но у вас должна быть иная цель”. Думаю, причина успеха президента в том, что он отказывается поддаваться этому импульсу», — сказал он, выступая в библиотеке Ричарда Никсона в городе Йорба-Линда (штат Калифорния).
«Дело еще не закончено, но пока все идет хорошо», — добавил Вэнс.