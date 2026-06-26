Эквадор гарантировал себе участие в плей-офф ЧМ с третьего места в группе

Напомним, что на этом турнире в плей-офф смогут выйти восемь лучших команд из 12 из числа тех, кто занял третье место в квартете. Футболисты из Эквадора гарантировали себе место в 1/16 финала — ниже них уже оказались Шотландия, Южная Корея и Босния и Герцеговина.