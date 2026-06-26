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Эквадор гарантировал себе участие в плей-офф ЧМ с третьего места в группе

Сборная Эквадора гарантировала себе участие в 1/16 финала на чемпионате мира — 2026 с третьего места в группе.

Сборная Эквадора гарантировала себе участие в 1/16 финала на чемпионате мира — 2026 с третьего места в группе.

В третьем туре группового этапа команда обыграла сборную Германии — 2:1.

Таким образом, они набрали четыре очка. Эквадорцы заняли третье место в квартете Е.

Напомним, что на этом турнире в плей-офф смогут выйти восемь лучших команд из 12 из числа тех, кто занял третье место в квартете. Футболисты из Эквадора гарантировали себе место в 1/16 финала — ниже них уже оказались Шотландия, Южная Корея и Босния и Герцеговина.

Ранее Босния и Герцеговина с третьего места вышла в плей-офф ЧМ-2026.