Эквадор гарантировал себе участие в плей-офф ЧМ с третьего места в группе

Сборная Эквадора гарантировала себе участие в 1/16 финала на чемпионате мира — 2026 с третьего места в группе.
В третьем туре группового этапа команда обыграла сборную Германии — 2:1.
Таким образом, они набрали четыре очка. Эквадорцы заняли третье место в квартете Е.
Напомним, что на этом турнире в плей-офф смогут выйти восемь лучших команд из 12 из числа тех, кто занял третье место в квартете. Футболисты из Эквадора гарантировали себе место в 1/16 финала — ниже них уже оказались Шотландия, Южная Корея и Босния и Герцеговина.
Ранее Босния и Герцеговина с третьего места вышла в плей-офф ЧМ-2026.