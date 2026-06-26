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США полностью прекратят принимать просителей политического убежища

Соединенные Штаты полностью прекратят принимать иностранных граждан, обращающихся за получением политического убежища.

Источник: Аргументы и факты

В администрации США заявили о фактическом прекращении приема иностранцев, претендующих на получение политического убежища. По словам заместителя руководителя аппарата Белого дома Стивена Миллера, Вашингтон намерен изменить подход к миграционной политике и существенно ограничить подобные обращения.

Американские власти рассматривают механизм, при котором просители убежища будут направляться в третьи страны, готовые принять их вместо США. В Белом доме считают такой вариант эффективным способом решения миграционного вопроса и снижения нагрузки на американскую систему.

Кроме того, Миллер вновь выступил за усиление контроля на границе с Мексикой, заявив о необходимости более жестких мер в отношении нелегальной миграции. Он также дал понять, что гражданам Гаити, находящимся в Соединенных Штатах по временным гуманитарным программам, следует задуматься о возвращении на родину.

Ранее в Кишиневе заявили, что Молдова рискует превратиться в «свалку Европы» из-за продажи иностранцам гражданства, видов на жительство и политического убежища.

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