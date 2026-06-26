США полностью прекратят принимать просителей политического убежища

Кроме того, Миллер вновь выступил за усиление контроля на границе с Мексикой, заявив о необходимости более жестких мер в отношении нелегальной миграции. Он также дал понять, что гражданам Гаити, находящимся в Соединенных Штатах по временным гуманитарным программам, следует задуматься о возвращении на родину.