Сальдо: энергетики восстанавливают электроснабжение в Херсонской области

Энергетики приступили к восстановлению электроснабжения в Херсонской области, где все округа были полностью или частично обесточены.
Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо.
Он уточнил, что без света остались все муниципальные округа региона. Аварийные бригады уже находятся на местах.
«Энергетики и аварийные службы уже работают на месте и делают всё возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электричество в наши дома», — заявил глава региона.
Ситуация остаётся на контроле оперативных служб.
Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что отключения электричества затронули значительную часть региона.