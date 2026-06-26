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Вэнс рассказал о попытках изменить цели военной операции против Ирана

Вице-президент США заявил, что некоторые представителя окружения президента Трампа выразили недовольство в связи с отказом расширять цели военной операции против Ирана.

Источник: Reuters

По словам Джей Ди Вэнса, «некоторые наши друзья» все время пытались изменить задачу, которую президент ставил изначально. Он якобы намеревался уничтожить конвенциональные вооружения Ирана, лишить его возможности проецировать силу и гарантировать отсутствие у Тегерана ядерного оружия. Однако некоторые, со слов Вэнса, предлагали иные цели.

«Причина успеха президента в том, что он отказывается поддаваться этому импульсу. Дело еще не закончено, но пока все идет хорошо», — отметил вице-президент.

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