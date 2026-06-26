Вэнс рассказал о попытках изменить цели военной операции против Ирана

По словам Джей Ди Вэнса, «некоторые наши друзья» все время пытались изменить задачу, которую президент ставил изначально. Он якобы намеревался уничтожить конвенциональные вооружения Ирана, лишить его возможности проецировать силу и гарантировать отсутствие у Тегерана ядерного оружия. Однако некоторые, со слов Вэнса, предлагали иные цели.
«Причина успеха президента в том, что он отказывается поддаваться этому импульсу. Дело еще не закончено, но пока все идет хорошо», — отметил вице-президент.
Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше