Большая часть заявки России на расширение шельфа в Арктике утверждена

Речь идет о заявке на расширение арктического шельфа за пределы 200-мильной зоны. В ней Россия запросила включить в континентальный шельф подводные пространства у северного и восточного побережья страны. В 2002 году заявка была отклонена из-за недостаточной детализации карт. В 2015-м Россия подала пересмотренную заявку на увеличение площади шельфа на почти 1,2 млн кв. км в Арктике.