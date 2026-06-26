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Большая часть заявки России на расширение шельфа в Арктике утверждена

Большая часть заявки России на расширение шельфа в Арктике утверждена, сообщил директор правового департамента МИД Максим Мусихин. Заявка была подана в Комиссию ООН в 2001 году.

Большая часть заявки России на расширение шельфа в Арктике утверждена, сообщил директор правового департамента МИД Максим Мусихин. Заявка была подана в Комиссию ООН в 2001 году.

«Работа по расширению шельфа Арктики идет десятилетиями, она постепенно продвигается, шаг за шагом. Большая часть нашей заявки утверждена», — сказал господин Мусихин «РИА Новости».

Речь идет о заявке на расширение арктического шельфа за пределы 200-мильной зоны. В ней Россия запросила включить в континентальный шельф подводные пространства у северного и восточного побережья страны. В 2002 году заявка была отклонена из-за недостаточной детализации карт. В 2015-м Россия подала пересмотренную заявку на увеличение площади шельфа на почти 1,2 млн кв. км в Арктике.

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