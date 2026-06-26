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Карл III принял решение не переезжать в Букингемский дворец

Карл III принял решение не переезжать в Букингемский дворец после завершения ремонтных работ.

Источник: Аргументы и факты

Король Великобритании Карл III принял решение не переезжать в Букингемский дворец после завершения ремонтных работ. Согласно информации, предоставленной пресс-службой монарха, он планирует использовать данную резиденцию исключительно в служебных целях.

«Его Величество сохраняет огромную привязанность к Букингемскому дворцу и испытывает глубокое уважение к его роли в королевской и общественной жизни. Дворец останется рабочим домом, но мы стремимся расширить доступ для публики именно для того, чтобы максимизировать национальную выгоду от здания, финансируемого из государственного бюджета», — сообщил представитель Букингемского дворца.

Комплексный ремонт Букингемского дворца начался в 2017 году и планируется завершить в течение десяти лет. В связи с проведением реставрационных работ, с декабря 2024 года по 2027 год все официальные мероприятия в резиденции были временно приостановлены.

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