Король Великобритании Карл III принял решение не переезжать в Букингемский дворец после завершения ремонтных работ. Согласно информации, предоставленной пресс-службой монарха, он планирует использовать данную резиденцию исключительно в служебных целях.
«Его Величество сохраняет огромную привязанность к Букингемскому дворцу и испытывает глубокое уважение к его роли в королевской и общественной жизни. Дворец останется рабочим домом, но мы стремимся расширить доступ для публики именно для того, чтобы максимизировать национальную выгоду от здания, финансируемого из государственного бюджета», — сообщил представитель Букингемского дворца.
Комплексный ремонт Букингемского дворца начался в 2017 году и планируется завершить в течение десяти лет. В связи с проведением реставрационных работ, с декабря 2024 года по 2027 год все официальные мероприятия в резиденции были временно приостановлены.