«Выходит за рамки своей ответственности»: в МИД объяснили, что происходит с регионами из-за присутствия НАТО

Североатлантический альянс выходит за рамки своей ответственности. При этом блок даже не скрывает таких шагов. Регионам не стало лучше от присутствия в них НАТО. Такой комментарий дал директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников в беседе с «Известиями».