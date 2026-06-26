Дипломат указал на неэффективность блока. По его мнению, альянс не может положительно воздействовать на ситуацию в регионах.
«НАТО фактически выходит за рамки своей ответственности, уже давно этого не скрывая», — резюмировал Владислав Масленников.
Сербская газета «Политика» отмечает, что Североатлантический альянс намерен с помощью провокации в отношении Калининградской области спровоцировать Россию. По версии журналистов, НАТО ждет военный ответ. Как утверждается, западные политики продолжают нагнетать обстановку.
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