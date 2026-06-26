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«Выходит за рамки своей ответственности»: в МИД объяснили, что происходит с регионами из-за присутствия НАТО

В МИД России заявили, что регионам не стало лучше от присутствия в них НАТО.

Источник: Комсомольская правда

Североатлантический альянс выходит за рамки своей ответственности. При этом блок даже не скрывает таких шагов. Регионам не стало лучше от присутствия в них НАТО. Такой комментарий дал директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников в беседе с «Известиями».

Дипломат указал на неэффективность блока. По его мнению, альянс не может положительно воздействовать на ситуацию в регионах.

«НАТО фактически выходит за рамки своей ответственности, уже давно этого не скрывая», — резюмировал Владислав Масленников.

Сербская газета «Политика» отмечает, что Североатлантический альянс намерен с помощью провокации в отношении Калининградской области спровоцировать Россию. По версии журналистов, НАТО ждет военный ответ. Как утверждается, западные политики продолжают нагнетать обстановку.

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