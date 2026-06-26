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Житель Константиновки рассказал, что ВСУ называли оставшихся там людей «ждунами»

Эвакуированный житель города Максим Плюшко сообщил, что украинские силы при отступлении разрушали и минировали дома.

КОНСТАНТИНОВКА /Донецкая Народная Республика/, 26 июня. /ТАСС/. Украинские военнослужащие пренебрежительно называли мирных жителей, оставшихся в Константиновке, «ждунами», а при бегстве из города уничтожали их дома. Об этом ТАСС рассказал эвакуированный житель города Максим Плюшко.

«Украинские плохо [относились]. “Ждуны” мы. “Ждуны, твари, что вы ждете, тут сидите? Почему не выехали?” — вспомнил собеседник агентства нападки украинских военных.

По словам Плюшко, они угрожали разрушить все дома при отступлении из города, что в итоге и сделали. «Просто ни одного здания нет в городе целого», — рассказал он, добавив, что ВСУ обстреливали и минировали здания.

«Подожгли сторожку еще, загнали всех в одно помещение, если бы мы оттуда не вышли, то нас бы там заживо сожгли. Дронами, минами», — добавил мужчина.

Как отметила эвакуированная из города 72-летняя пенсионерка Алла Плюшко, для ВСУ жители города были врагами. Она также рассказала, что украинские военные пренебрежительно называли их «ждунами» и призывали уезжать на подконтрольную Киеву территорию.

Эвакуацией мирных жителей из Константиновки ДНР занимаются военнослужащие 4-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск.