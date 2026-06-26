Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию

Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с органами.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Аэропорт «Домодедово» принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани, сообщила Росавиация.

«Аэропорт “Домодедово” принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Возможны корректировки в расписании рейсов», — говорится в сообщении.

В Росавиации уточнили, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов.