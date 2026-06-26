Акции Apple обвалились после повышения цен на продукцию

Apple в четверг заметно повысила цены на линейки планшетов iPad и ноутбуков MacBook, объяснив это резким ростом цен на комплектующие.
Участники фондового рынка встретили новость без энтузиазма, в результате чего бумаги компании с первых же минут торгов просели с 287,8 до 278,16 доллара, а по итогам торговой сессии и вовсе опустились до 275,15 доллара за акцию.
Таким образом, стоимость акций Apple за день снизилась на 6,15%.
Как ранее выяснило РИА Новости, изучив данные онлайн-магазинов электроники, повышение цен на продукцию Apple привело к ажиотажному спросу в США на планшеты и ноутбуки, которые еще до недавнего времени продавалась со скидками у реселлеров.
Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, телефонов, умных часов и программного обеспечения.