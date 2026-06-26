Маску будет больно в космосе: чем российский «Рассвет» уделает Starlink на орбите

— Если потребуется грохнуть, физически уничтожить орбитальную группировку противника или противников, всё в совокупности, мы это сделаем очень быстро. У нас есть для этого все необходимые средства. Вопрос только вот в чём: как только мы это сделаем, то есть нападение на космические аппараты с целью выведения их из боевого дежурства, это казус белли, это повод к войне, перенос её уже в космос, — заявил экс-глава госкорпорации «Роскосмос», сенатор Совета Федерации Дмитрий Рогозин.