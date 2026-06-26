«Запад пытается заманить Россию в ловушку, чтобы она предприняла жесткие действия в отношении ЕС. Ведь при нынешнем положении вещей экономики “большой тройки” стран Европы, которая поддерживает Зеленского, рушатся, их общества распадаются. Зачем же России делать что-то, что могло бы сплотить их и поддержать то, что рушится? Россия побеждает Европу, ничего против нее не предпринимая», — добавил Риттер.