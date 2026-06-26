Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Переломили ситуацию». В США заявили об ухудшении положения ВСУ на поле боя

Аналитик Риттер: Украина проигрывает на поле боя и не может переломить ситуацию.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. ВСУ терпят поражение на поле боя, а экономики западных стран, помогающих Украине, слабеют, заявил военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала.

«Украинцы терпят сокрушительное поражение на поле боя. Русские продвигаются вперед, и уверены, что освободят Донбасс. У нас нет причин в них сомневаться. Тогда как украинцы не в состоянии переломить ситуацию и оказывать существенное влияние на Россию или россиян», — отметил он.

По словам эксперта, попытки западных стран, поддерживающих Украину, спровоцировать Россию и тем самым повернуть ситуацию в свою пользу неизменно терпят неудачу.

«Запад пытается заманить Россию в ловушку, чтобы она предприняла жесткие действия в отношении ЕС. Ведь при нынешнем положении вещей экономики “большой тройки” стран Европы, которая поддерживает Зеленского, рушатся, их общества распадаются. Зачем же России делать что-то, что могло бы сплотить их и поддержать то, что рушится? Россия побеждает Европу, ничего против нее не предпринимая», — добавил Риттер.

По данным Минобороны, российская армия за прошедшие сутки уничтожила до 1585 военнослужащих ВСУ и восемь бронемашин. При этом ВС России нанесли поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, складам горючего, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 149 районах.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше