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Евродепутат назвал постыдными санкции Запада против всего российского

Евродепутат Картайзер назвал санкции против России признаком слабости Запада.

Источник: www_ria_ru

БРЮССЕЛЬ, 26 июн — РИА Новости. Ограничения всего, что связано с Россией, и давление на это — новое и постыдное явление для Запада, что свидетельствует о слабости его позиции, сообщил РИА Новости депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер.

«Сегодняшние санкции и репрессии против всего, что связано с Россией, — явление новое и особенно постыдное. На мой взгляд, прежде всего это признак слабости», — сказал собеседник агентства.

По словам депутата, в годы Холодной войны культурные контакты между СССР и Западом воспринимались как возможность для лучшего взаимопонимания и будущего сближения.

«Культурные контакты воспринимались как знак надежды, как робкое обещание возможного сближения, как путь к лучшему взаимопониманию, которое однажды могло бы привести к разрядке между двумя блоками», — отметил он.

Картайзер в последнее время подвергается нападкам со стороны части коллег в Европарламенте за выступления в поддержку диалога с Россией и критику политики конфронтации с Москвой.

Ранее издание Politico Europe в последний момент отменило публикацию статьи «Украина, Европа и глобальная безопасность» министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Статья была опубликована в журнале «Международная жизнь» и на официальном сайте МИД РФ.

В статье министр написал, что Европа предлагает России переговоры не для достижения мира, а для того, чтобы выиграть время для укрепления ВСУ и дальнейших поставок западных вооружений. Кроме того, Лавров указал на риски прямого столкновения НАТО и России, которое, по его оценке, может привести к обмену ядерными ударами. Глава МИД РФ также подчеркнул, что Россия предпочитает добиваться целей СВО дипломатическими средствами.

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