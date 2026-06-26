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В Белоруссии заявили, что втягивание страны в конфликт невыгодно Киеву

Лепешко: втягивание Белоруссии в конфликт грозит Киеву растягиванием фронта.

С. -ПЕТЕРБУРГ, 26 июн — РИА Новости. Втягивание Белоруссии в конфликт на Украине было бы невыгодно Киеву, учитывая протяженность потенциального нового фронта для ВСУ, рассказал РИА Новости председатель постоянной комиссии по нацбезопасности палаты представителей Нацсобрания Белоруссии Геннадий Лепешко.

«Стратегически понимаем, что втягивание Белоруссии в конфликт в первую очередь невыгодно самой украинской стороне», — сказал он на полях Петербургского международного юридического форума.

Депутат объяснил, что для Украины это означало бы расширение фронта на всю протяженность границы с Белоруссией — более чем на тысячу километров.

XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.

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