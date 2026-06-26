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Внуково и Шереметьево перевели на рейсы по согласованию

Столичные аэропорты Внуково и Шереметьево теперь обслуживают рейсы только по согласованию с уполномоченными органами.

Столичные аэропорты Внуково и Шереметьево теперь обслуживают рейсы только по согласованию с уполномоченными органами.

Об этом сообщает Росавиация.

Ограничительные меры направлены на обеспечение безопасности полётов.

«Аэропорты Внуково и Шереметьево принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваней», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что аэропорт Домодедово принимает и отправляет самолёты только по согласованию с уполномоченными органами.