Внуково и Шереметьево перевели на рейсы по согласованию

Столичные аэропорты Внуково и Шереметьево теперь обслуживают рейсы только по согласованию с уполномоченными органами.
Об этом сообщает Росавиация.
Ограничительные меры направлены на обеспечение безопасности полётов.
«Аэропорты Внуково и Шереметьево принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваней», — говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что аэропорт Домодедово принимает и отправляет самолёты только по согласованию с уполномоченными органами.