Число умерших от лихорадки Эбола в ДРК превысило 300 человек

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Число умерших от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго превысило 300, подтверждено 1155 случаев заболевания, сообщает министерство по делам связи и СМИ.
Ранее сообщалось о 277 летальных случаях и 1094 заболевших.
«Эпидемия остается активной в провинциях Итури, Северный Киву и Южный Киву… при 1155 подтвержденных случаев заболевания и 304 случая смерти», — говорится в сводке министерства.
Показатель летальности по сравнению с предыдущим бюллетенем вырос на один процентный пункт и составляет 26,3%.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ситуацию со вспышкой Эболы в ДРК и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран. ВОЗ оценивает региональный риск распространения вируса как высокий.