Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Число умерших от лихорадки Эбола в ДРК превысило 300 человек

В ДРК число жертв лихорадки Эбола превысило 300 человек, 1155 заболели.

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Число умерших от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго превысило 300, подтверждено 1155 случаев заболевания, сообщает министерство по делам связи и СМИ.

Ранее сообщалось о 277 летальных случаях и 1094 заболевших.

«Эпидемия остается активной в провинциях Итури, Северный Киву и Южный Киву… при 1155 подтвержденных случаев заболевания и 304 случая смерти», — говорится в сводке министерства.

Показатель летальности по сравнению с предыдущим бюллетенем вырос на один процентный пункт и составляет 26,3%.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ситуацию со вспышкой Эболы в ДРК и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран. ВОЗ оценивает региональный риск распространения вируса как высокий.