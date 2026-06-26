США не будут принимать беженцев. заявили в Белом доме

ВАШИНГТОН, 26 июн — РИА Новости. США полностью закрыты для просителей убежища, заявил заместитель руководителя аппарата Белого дома Стивен Миллер.
В среду Верховный суд постановил, что администрация США вправе продолжить отмену временного защитного статуса (TPS) для более чем 356 тысяч иммигрантов из Сирии и Гаити.
«Двери Америки полностью закрыты для лиц, ищущих убежища», — сказал Миллер.
Также он назвал все запросы о предоставлении убежища на границе фальшивыми. По мнению Миллера, те, кто просит убежища, — это либо преступники, либо лица в поисках выгоды, либо экономические мигранты, претендующие на социальные льготы. При этом всех иммигрантов без документов он назвал контрабандистами.
«Но хорошей новостью для них является то, что в других странах их готовы принять», — добавил он.
В день инаугурации Дональд Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Соединенных Штатов.