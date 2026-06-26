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Число жертв Эболы в ДР Конго превысило 300 человек

Количество подтверждённых случаев заражения лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго достигло 1155, жертвами болезни стали 304 человека, сообщило Министерство связи и СМИ ДРК.

Источник: RT на русском

Количество подтверждённых случаев заражения лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго достигло 1155, жертвами болезни стали 304 человека, сообщило Министерство связи и СМИ ДРК.

Об этом ведомство проинформировало на своей странице в соцсети X.

По сравнению с предыдущими данными летальность выросла на один процентный пункт и теперь составляет 26,3%. Эпидемия сохраняет активность в провинциях Итури, Северный Киву и Южный Киву.

Ранее врач-инфекционист Дарья Намазова заявила, что риск распространения лихорадки Эбола в России и других развитых странах остаётся низким.