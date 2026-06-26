Число жертв Эболы в ДР Конго превысило 300 человек

Количество подтверждённых случаев заражения лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго достигло 1155, жертвами болезни стали 304 человека, сообщило Министерство связи и СМИ ДРК.
Об этом ведомство проинформировало на своей странице в соцсети X.
По сравнению с предыдущими данными летальность выросла на один процентный пункт и теперь составляет 26,3%. Эпидемия сохраняет активность в провинциях Итури, Северный Киву и Южный Киву.
Ранее врач-инфекционист Дарья Намазова заявила, что риск распространения лихорадки Эбола в России и других развитых странах остаётся низким.