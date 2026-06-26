Глава МИД Израиля представит резолюцию о признании геноцида армян

В конце XIX — начале XX веков Османская империя осуществляла регулярные преследования армян. В частности, в 1915 году, по данным ряда историков, были убиты более 1,5 миллионов представителей этого народа. Факт геноцида армян в Османской империи признан 23 государствами, а также Европарламентом и Всемирным советом церквей.