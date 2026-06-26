«Двери полностью закрыты»: США прекращают принимать просителей политического убежища

Миллер также подтвердил курс на ужесточение контроля на границе с Мексикой, заявив, что «все прошения о предоставлении убежища на юго-западной границе всегда фальшивые». Кроме того, он призвал граждан Гаити, находящихся в США со статусом временно защищённых лиц, как можно скорее вернуться на родину.