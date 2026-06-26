Илон Маск сравнил Сороса с антигероем Магнето

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск сравнил скандально известного финансиста Джорджа Сороса, чьи фонды часто обвиняют в организации смены власти в ряде стран, с антигероем Магнето, противником Людей Икс из вселенной Marvel, а его сына — с маленьким Магнето.
Деятельность Сороса оценивается негативно из-за его финансовых спекуляций, а также скандальной репутации — его фонды неоднократно обвинялись в организации смены власти в ряде государств. Сам финансист не отрицает, что его деньги помогли, в частности, провести на Украине «оранжевую революцию» в 2004 году и «евромайдан» в 2013-м. В ряде стран его обвиняли во вмешательстве во внутренние дела. В СМИ Сороса нередко связывают с Демократической партией США.
«Сорос — Магнето, а его сын — мини-Магнето», — написал Маск в соцсети X.
Так миллиардер прокомментировал публикацию другого пользователя X, в которой Сорос называется крупнейшим индивидуальным спонсором в цикле промежуточных выборов 2026 года в США: сумма его пожертвований демократам достигла 102 миллиона долларов. Пользователь также приписывает Соросу среди прочего желание покончить с западной цивилизацией, финансирование «кошмара» с ненастоящими беженцами в Америке и Европе, захват его фондами власти в Венгрии, использование марионеток и ставленников на важных постах, а также плату денег людям с целью влияния на политику и нарративы.
В России «Открытое общество»* и «Открытое общество — фонд содействия»* Сороса признаны нежелательными организациями с 2015 года. Генпрокуратура России заявила, что организации Сороса представляют угрозу основам конституционного строя РФ и безопасности государства.
* Признано нежелательной организацией в России.