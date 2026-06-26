Страховщик объяснил, как сэкономить на полисе для авто

Самый большой дисконт — до 40% — дают полисы с опцией использования восстановленных деталей. Мини-каско с покрытием лишь по вине третьих лиц обойдётся от 5 до 15 тысяч рублей в год. В итоге каждый водитель может найти вариант, который защитит его бюджет и автомобиль одновременно, заключил Яковлев.