В Польше мужчина ранил ножом четырех человек в госпитале

«Пострадали четыре человека — это врач, медсестра и две пациентки. Самое легкое ранение получила медсестра — у нее травма верхней конечности. Три других человека получили колотые раны груди, у одного человека также раны на шее. Их состояние оценивается как серьезное, но стабильное», — сказал он.