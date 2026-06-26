В Польше мужчина ранил ножом четырех человек в госпитале

ВАРШАВА, 26 июн — РИА Новости. Вооруженный ножом мужчина ранил четырех человек в госпитале в городе Ястшембе-Здруй на юге Польши, сообщила журналистам пресс-секретарь городского управления полиции Халина Семик.
«Мы получили сообщение об агрессивном мужчине, который в одном из медицинских учреждений города атаковал пациентов и персонал острым предметом», — рассказала полицейская.
Она уточнила, что нападавший был задержан.
В свою очередь, директор госпиталя Артур Плох рассказал, что мужчина успел ранить ножом четырех человек.
«Пострадали четыре человека — это врач, медсестра и две пациентки. Самое легкое ранение получила медсестра — у нее травма верхней конечности. Три других человека получили колотые раны груди, у одного человека также раны на шее. Их состояние оценивается как серьезное, но стабильное», — сказал он.
В настоящее время на месте происшествия сотрудники полиции под надзором прокурора проводят мероприятия, направленные на установление причин и точных обстоятельств происшествия.