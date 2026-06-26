Минфин США разрешил гуманитарные операции в Венесуэле до 23 октября

Американское ведомство временно сняло ограничения на экономические операции, связанные с ликвидацией последствий землетрясения в Венесуэле, следует из генеральной лицензии Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).
Согласно документу, все транзакции, направленные на преодоление последствий стихии, которые ранее подпадали под санкционный режим, теперь разрешены.
Исключение составляют лишь те случаи, которые отдельно оговорены в лицензии. Режим послаблений будет действовать до 23 октября 2026 года.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва прорабатывает возможность оказания Венесуэле гуманитарной помощи.
По данным Геологической службы США, землетрясение, произошедшее в ночь на 25 июня, стало крупнейшим в Венесуэле с 1900 года.