Китай показал запуск баллистической ракеты DF-17 на учениях

Китай впервые публично продемонстрировал испытательный запуск баллистической ракеты средней дальности DF-17, которую западные СМИ нередко называют «убийцей авианосцев». Как пишет 19FortyFive, показ может рассматриваться как сигнал Соединенным Штатам.
Испытания прошли в пустыне Гоби в ходе учений Народно-освободительной армии Китая. В опубликованном репортаже китайского телевидения показано, как ракета поражает объекты условного противника.
Авторы 19FortyFive отмечают, что решение впервые представить кадры запуска широкой аудитории носит демонстративный характер. По оценке издания, таким образом Пекин демонстрирует возможности своих вооруженных сил на фоне напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
DF-17 представляет собой двухступенчатую твердотопливную баллистическую ракету средней дальности. Впервые она была представлена на военном параде в 2019 году, а в 2022 году этот комплекс использовался во время учений в районе Тайваня. Сообщается, что дальность ракеты достигает около 2,5 тыс. километров, а в качестве боевой части она способна применять гиперзвуковой планирующий блок DF-ZF.
На этом фоне США продолжают усиливать собственные возможности в регионе. В мае Корпус морской пехоты США в ходе учений Balikatan 2026 отработал воздушную переброску берегового ракетного комплекса NMESIS, который был размещен в районе пролива Лусон, соединяющего Филиппинское и Южно-Китайское моря.
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