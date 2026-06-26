Китай показал запуск баллистической ракеты DF-17 на учениях

DF-17 представляет собой двухступенчатую твердотопливную баллистическую ракету средней дальности. Впервые она была представлена на военном параде в 2019 году, а в 2022 году этот комплекс использовался во время учений в районе Тайваня. Сообщается, что дальность ракеты достигает около 2,5 тыс. километров, а в качестве боевой части она способна применять гиперзвуковой планирующий блок DF-ZF.