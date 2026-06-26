«Цифровой терроризм»: эксперты — об удалении российских сервисов компанией Apple из App Store

Apple без предупреждений и объяснения причин удалила приложения VK из App Store. Действия Apple по отношению к российским пользователям в VK считают «ничем не мотивированными и неприемлемыми». Помимо VK из App Store исчез также сервис объявлений «Юла», а ранее — оттуда удалили «Почту Mail», «Одноклассники» и «Дзен», сообщают СМИ. Эксперты в беседе с RT отмечают, что действия Apple против российских сервисов следует расценивать как политически мотивированную агрессию, замаскированную под техническую политику платформы.
Apple без предупреждений и объяснения причин в одностороннем порядке удалила приложения VK из App Store, сообщается в пресс-релизе российской компании. Приложения Группы VK теперь недоступны для скачивания и обновления на устройствах Apple.
Действия Apple против российских сервисов можно считать политически мотивированной агрессией, замаскированной под технические решения платформы, отмечают опрошенные RT эксперты.
«Перед нами вопиющее нарушение прав российских потребителей. Apple фактически присваивает себе право распоряжаться чужим имуществом. Это классический правовой волюнтаризм, когда частная корпорация ставит себя выше национальных законодательств», — подчеркнул в комментарии RT профессор Академии труда и социальных отношений, кандидат политических наук Павел Фельдман.
Как считает политолог Александр Асафов, эти действия стоит рассматривать как попытки политизированного давления — по сути те же санкции, только в цифровой сфере.
«Такие действия применялись и ранее, например против российских банков и их инфраструктуры. Сейчас они реализуются против Группы VK. Это недопустимые односторонние действия, направленные на вмешательство во внутренние дела России», — подчеркнул аналитик в разговоре с RT.
«Своими действиями Apple ограничивает российских пользователей в доступе к востребованным сервисам, которыми ежедневно пользуются десятки миллионов: соцсетям, мессенджерам, видеоплатформам, электронной почте и образовательным продуктам. Действия Apple приведут к тому, что пользователи не будут получать push-уведомления о сообщениях и важных событиях. Считаем данные действия Apple по отношению к российским пользователям ничем не мотивированными и неприемлемыми», — говорится в сообщении российской компании.
Отмечается также, что VK никогда не находилась под санкциями и не фигурировала в санкционных списках, что подтверждают многочисленные заключения международных и американских юристов.
«Официальные заключения юристов и вся необходимая информация давно находится в распоряжении Apple», — сообщили в VK.
В компании также обратили внимание на то, что VK продолжает работать в интересах пользователей и предпринимает все необходимые действия для обеспечения комфортного и безопасного доступа к продуктам и сервисам.
Символика Apple.
Gettyimages.ru.
Реакция Москвы.
Минцифры РФ назвало удаление приложений VK из App Store политически мотивированным решением, поскольку оснований для такой блокировки нет. В ведомстве сообщили, что не получали от Apple аргументированной позиции о наличии санкционных требований.
«Компания Apple полностью игнорирует социально значимые функции удалённых из AppStore приложений, которые используются для информирования, коммуникации и образования российских граждан, в том числе для предупреждения граждан о рисках чрезвычайных ситуаций и происшествий. Считаем, что удаление приложений является проявлением недобросовестной конкуренции и связано с защитой интересов зарубежных платформ, которые вытесняются российскими приложениями», — говорится в заявлении.
Отмечается также, что сама компания Apple не выполняет прямые требования законодательства «о реализации окна выбора по умолчанию поисковой системы» и предустановки российского магазина приложений на своих устройствах.
«Минцифры попросило ФАС в оперативном режиме рассмотреть данные факты», — заметили в ведомстве.
Как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, удаление российских приложений из App Store ставит под вопрос надёжность сервисов Apple как поставщика коммерческих услуг. По его словам, компания не впервые удаляет приложения российских разработчиков из своего магазина.
«Это ставит вопрос о надёжности этого сервиса и о том, насколько можно ему доверять как поставщику коммерческих услуг», — сказал Песков.
Со своей стороны официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала удаление российских приложений в App Store циничным и вопиющим актом политической цензуры.
«Можно, на мой взгляд, окончательно ставить крест на каких-либо рассуждениях о цифровых свободах, о которых так любят пафосно вещать представители и руководители американских IT-корпораций», — заявила дипломат на брифинге.
Компания Apple давно занимается не бизнесом, а политикой — запрещает пользоваться российскими приложениями, которые обеспечивают цифровой суверенитет страны, подчеркнула уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
«Нам пытаются диктовать, какими приложениями пользоваться. Что читать и писать, загоняя в узкий коридор американских сервисов. Руководство Apple пытается ограничить своих пользователей. Запретить пользоваться российскими приложениями, которые обеспечивают цифровой суверенитет», — заметила Лантратова.
Действия компании Apple также прокомментировали в Госдуме РФ.
«Корпорация в одностороннем порядке принимает решения, которые затрагивают десятки миллионов пользователей и ограничивают их доступ к привычным сервисам связи, общения, образования и получения информации», — заявил в беседе с RT член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.
По его словам, удаление приложений VK из App Store — это очередной акт цифровой дискриминации российских граждан со стороны Apple. Как констатировал парламентарий, речь идёт уже не о единичных случаях, а о системной политике давления на российское цифровое пространство.
«Сначала под удар попали банковские приложения, затем государственные сервисы, теперь — крупнейшие отечественные коммуникационные платформы. Такие действия трудно объяснить юридическими основаниями. Гораздо больше они напоминают попытку использовать технологическое доминирование в качестве инструмента политического воздействия», — заметил Немкин.
Он уверен, что подобные действия Apple не ослабят российские цифровые платформы, а, наоборот, ускорят развитие отечественных решений и укрепят доверие пользователей к национальным сервисам.
«Россия за последние годы смогла создать полноценную экосистему собственных цифровых сервисов: социальные сети, видеоплатформы, поисковые системы, маркетплейсы, службы такси, финансовые и государственные сервисы. Именно эти успехи сегодня вызывают раздражение у некоторых зарубежных технологических гигантов, привыкших к монопольному положению на мировом рынке», — рассказал парламентарий.
Россиянка в Москве.
РИА Новости.
© Максим Блинов.
В Совфеде РФ также высказались относительно последних действий Apple против российских пользователей. Такой подход демонстрирует предвзятое отношение к компаниям РФ и их пользователям, заметил первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артём Шейкин в комментарии RT.
«При этом зарубежные платформы, чья репутация подорвана многочисленными скандалами с утечками персональных данных, продолжают спокойно работать в App Store. Всё происходящее противоречит ключевым международным документам в области прав человека: нарушается принцип равного отношения, ограничивается доступ к финансам, медицинской информации, государственным услугам и связи», — подчеркнул собеседник RT.
Он обратил внимание на то, что Россия действует принципиально иным образом — «строго в правовом поле».
«В качестве примера — история с Roblox. После выявления нарушений доступ был ограничен, а когда компания привела свою деятельность в соответствие с нашим законодательством, сервис снова заработал. По-честному», — заявил Шейкин.
«Делает хуже себе».
Как отмечают эксперты, ситуация вокруг действий Apple в отношении российских сервисов — это элемент информационной войны и «цифрового терроризма».
«Террор — это не только взрывы, но и создание хаоса в повседневной жизни. Отключая push-уведомления, Apple сознательно рушит экосистему безопасности: родители не получают сигнал о ЧП в школе, люди пропускают экстренные предупреждения МЧС. Это прямая угроза жизнедеятельности, создание бытовых сложностей, чтобы вызвать социальное напряжение», — сказал Павел Фельдман.
Однако, по его словам, Apple «делает хуже себе», поскольку понесёт убытки из-за потери российского рынка.
«Стратегически компания теряет рынок, который замещается другим софтом. Убытки для Apple будут колоссальными, но, видимо, политические заказы для них важнее прибыли акционеров», — отметил Фельдман.
Схожей позиции придерживается и политолог Александр Асафов. По его словам, российский рынок для Apple — довольно масштабный.
«Но, по всей видимости, ситуация такова, что для организации давления на российских граждан уже издержки не важны. В таком случае российские пользователи будут переходить на телефоны других компаний, которые создают комфортную среду для них. В то же время курс на обеспечение цифрового суверенитета России полностью оправдан — желание Запада искусственно ограничивать наше развитие и держать цифровую инфраструктуру под своим контролем никуда не исчезнет. Создание собственной цифровой экосистемы — вопрос национальной безопасности», — заключил аналитик.