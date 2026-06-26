«Цифровой терроризм»: эксперты — об удалении российских сервисов компанией Apple из App Store

«Но, по всей видимости, ситуация такова, что для организации давления на российских граждан уже издержки не важны. В таком случае российские пользователи будут переходить на телефоны других компаний, которые создают комфортную среду для них. В то же время курс на обеспечение цифрового суверенитета России полностью оправдан — желание Запада искусственно ограничивать наше развитие и держать цифровую инфраструктуру под своим контролем никуда не исчезнет. Создание собственной цифровой экосистемы — вопрос национальной безопасности», — заключил аналитик.