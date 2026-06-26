Ким Чен Ын наблюдал за испытаниями модернизированных РСЗО

Лидер КНДР Ким Чен Ын присутствовал при проведении тестовых стрельб модернизированной реактивной системы залпового огня и новых тактических ракет, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.
В рамках испытаний были продемонстрированы усовершенствованная 240-мм реактивная система залпового огня с 24 направляющими, специальная боеголовка для тактической баллистической ракеты и дальнобойный снаряд для 155-мм самоходной гаубицы.
Обновленная РСЗО оснащена современной автоматизированной системой управления огнем и высокоточной системой самонаведения, что позволило увеличить дальность её действия до 90 км. Тacтическая ракета с новой боеголовкой предназначена для поражения важных объектов инфраструктуры, таких как аэродромы, морские порты и энергетические сооружения. Испытания снаряда для гаубицы подтвердили его дальнобойность на уровне 65 км.
Ранее Ким Чен Ын сообщил об оснащении флота КНДР ядерным оружием.