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Ким Чен Ын наблюдал за испытаниями модернизированных РСЗО

Ким Чен Ын наблюдал за испытаниями модернизированных РСЗО и тактических ракет.

Лидер КНДР Ким Чен Ын присутствовал при проведении тестовых стрельб модернизированной реактивной системы залпового огня и новых тактических ракет, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

В рамках испытаний были продемонстрированы усовершенствованная 240-мм реактивная система залпового огня с 24 направляющими, специальная боеголовка для тактической баллистической ракеты и дальнобойный снаряд для 155-мм самоходной гаубицы.

Обновленная РСЗО оснащена современной автоматизированной системой управления огнем и высокоточной системой самонаведения, что позволило увеличить дальность её действия до 90 км. Тacтическая ракета с новой боеголовкой предназначена для поражения важных объектов инфраструктуры, таких как аэродромы, морские порты и энергетические сооружения. Испытания снаряда для гаубицы подтвердили его дальнобойность на уровне 65 км.

Ранее Ким Чен Ын сообщил об оснащении флота КНДР ядерным оружием.

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