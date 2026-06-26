Ким Чен Ын наблюдал за испытаниями модернизированных РСЗО

Обновленная РСЗО оснащена современной автоматизированной системой управления огнем и высокоточной системой самонаведения, что позволило увеличить дальность её действия до 90 км. Тacтическая ракета с новой боеголовкой предназначена для поражения важных объектов инфраструктуры, таких как аэродромы, морские порты и энергетические сооружения. Испытания снаряда для гаубицы подтвердили его дальнобойность на уровне 65 км.