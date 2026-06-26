Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пентагон заказал ракеты AIM-9X на $1,1 млрд

Министерство обороны США заключило контракт с компанией Raytheon на $1,1 млрд для производства тактических ракет AIM-9X.

Министерство обороны США заключило контракт с компанией Raytheon на $1,1 млрд для производства тактических ракет AIM-9X.

Об этом сообщили в Пентагоне.

Согласно документу, соглашение предусматривает изготовление и поставку 1653 ракет AIM-9X-4 Block II для американских вооружённых сил, а также 336 ракет AIM-9X-5 Block II+ для иностранных заказчиков. Помимо этого, контракт включает широкий спектр сопутствующего оборудования, запчастей и учебных снарядов.

«Данное дополнительное соглашение реализует опционы на изготовление и отгрузку серийной продукции AIM-9X», — отмечается в заявлении.

Производство будет развёрнуто на нескольких площадках в США, а также в канадском Онтарио и немецком Хайльбронне. Завершить работы планируется в сентябре 2029 года.

Ранее Пентагон разместил заказ у корпорации Lockheed Martin на высокоточные ударные ракеты стоимостью $8,4 млрд.

Узнать больше по теме
Пентагон: сердце военной машины США
Пентагон — один из самых известных правительственных объектов в мире и символ военной мощи Соединенных Штатов. Именно здесь располагается штаб-квартира Министерства обороны США, где принимаются ключевые решения по вопросам национальной безопасности, оборонной политики и военных операций.
Читать дальше