Пентагон заказал ракеты AIM-9X на $1,1 млрд

Министерство обороны США заключило контракт с компанией Raytheon на $1,1 млрд для производства тактических ракет AIM-9X.
Об этом сообщили в Пентагоне.
Согласно документу, соглашение предусматривает изготовление и поставку 1653 ракет AIM-9X-4 Block II для американских вооружённых сил, а также 336 ракет AIM-9X-5 Block II+ для иностранных заказчиков. Помимо этого, контракт включает широкий спектр сопутствующего оборудования, запчастей и учебных снарядов.
«Данное дополнительное соглашение реализует опционы на изготовление и отгрузку серийной продукции AIM-9X», — отмечается в заявлении.
Производство будет развёрнуто на нескольких площадках в США, а также в канадском Онтарио и немецком Хайльбронне. Завершить работы планируется в сентябре 2029 года.
Ранее Пентагон разместил заказ у корпорации Lockheed Martin на высокоточные ударные ракеты стоимостью $8,4 млрд.