Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что западным странам следует применять термин «аннексия» к планам Румынии в отношении Молдавии. Так дипломат прокомментировала принятие Палатой депутатов Румынии законопроекта, касающегося объединения двух государств.
По словам Захаровой, в Бухаресте давно обсуждаются планы, связанные с поглощением Молдавии, однако единой позиции по этому вопросу нет даже среди представителей румынских властей.
Представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что объединение предполагает взаимное стремление сторон и проведение волеизъявления граждан. По ее мнению, в рассматриваемом случае речь идет не об объединении, а о поглощении.
Захарова также заявила, что термин «аннексия», который, по ее словам, регулярно используется западными политиками и СМИ в отношении России, следовало бы применять к ситуации вокруг Молдавии. Она вновь заявила, что решения о воссоединении территорий с Россией принимались на основе волеизъявления граждан.
Кроме того, дипломат обратила внимание на то, что, по ее мнению, мнение жителей Молдавии остается без внимания. Она отметила, что вопрос возможного объединения должен учитывать позицию населения, а также напомнила об историческом периоде, когда Бессарабия находилась под румынским управлением с 1918 по 1940 год.
Мария Захарова также выразила мнение, что возможное продвижение подобных инициатив не будет способствовать урегулированию ситуации вокруг Приднестровья. По ее словам, обсуждение изменения статуса Молдавии без учета позиции ее жителей и существующих региональных вопросов способно лишь осложнить поиск решений по приднестровскому урегулированию.
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