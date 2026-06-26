«Это не объединение»: Захарова резко высказалась о планах Румынии

Кроме того, дипломат обратила внимание на то, что, по ее мнению, мнение жителей Молдавии остается без внимания. Она отметила, что вопрос возможного объединения должен учитывать позицию населения, а также напомнила об историческом периоде, когда Бессарабия находилась под румынским управлением с 1918 по 1940 год.