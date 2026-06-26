Трамп пообещал Венесуэле помощь в ликвидации последствий землетрясения

«У них прошлой ночью было ужасное землетрясение… но мы им поможем», — сказал Трамп, выступая перед фермерами в Белом доме.
Ранее власти Венесуэлы сообщили, что в результате двух землетрясений магнитудой 7,2 и 7,5 погибли 188 человек, 1520 пострадали. Наиболее серьезные разрушения зафиксированы в штате Ла-Гуайра, в пострадавших районах идут поисково-спасательные работы.
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Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
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