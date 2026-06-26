В Германии увидели тревожный сигнал в отказе Зеленского ехать в польский Гданьск

В материале отмечается, что отсутствие украинского лидера на мероприятии, посвящённом вопросам поддержки и будущего восстановления страны, выглядит символичным.
Издание также обратило внимание, что спустя более четырёх лет после начала конфликта единство европейских государств по украинскому вопросу становится менее устойчивым.
Тем временем в Гданьске, где проходит конференция, состоялась антиукраинская акция протеста. Участники митинга вышли с плакатами, посвящёнными событиям Волынской резни.
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