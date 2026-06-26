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Франция и Италия хотят создать миротворческие силы на замену силам ООН в Ливане

Франция и Италия хотят создать многонациональную коалицию, которая сменит миротворческие силы ООН в Ливане (ВСООНЛ), заявил президент Франции Эмманюэль Макрон. Новый контингент поможет не допустить, чтобы территория Ливана стала «плацдармом для региональной эскалации», отметил он.

Франция и Италия хотят создать многонациональную коалицию, которая сменит миротворческие силы ООН в Ливане (ВСООНЛ), заявил президент Франции Эмманюэль Макрон. Новый контингент поможет не допустить, чтобы территория Ливана стала «плацдармом для региональной эскалации», отметил он.

«Мы хотим запустить коалицию для постмиротворческого урегулирования, разумеется, в координации с Европейским союзом и ООН, чтобы укрепить суверенитет Ливана и его вооруженных сил», — сказал господин Макрон после переговоров с премьер-министром Италии Джорджей Мелони (цитата по AFP).

По словам госпожи Мелони, международное присутствие позволит избежать «крайне опасного вакуума безопасности».

Сейчас в состав ВСООНЛ входят около 7,5 тыс. миротворцев из почти 50 стран. Они развернуты на юге Ливана в районе «голубой линии». Эти силы служат буфером между Ливаном и Израилем с 1978 года.

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