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Женщину в США заподозрили в убийстве дочери и внуков

Жительница Нью-Йорка подозревается в убийстве дочери и четырех внуков.

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Жительница штата Нью-Йорк подозревается в убийстве своей дочери и четырех внуков, сообщает телеканал АВС со ссылкой на правоохранителей.

Сотрудники полиции города Меканиквилл сообщили, что обнаружили тела жертв в квартире во вторник после того, как соседи сообщили, что не видели их несколько дней.

Бабушка была опознана как 64-летняя Эми Стедман. По данным полиции, жертвами стали ее 44-летняя дочь Сара Майерс и четверо детей Майерс в возрасте от 10 до 13 лет. Сама Стедман тоже мертва.

«Улики, собранные в ходе расследования, включая рукописную записку и другие косвенные доказательства, убедительно свидетельствуют о причастности Эми Стедман к смерти (своих близких — ред.)», — заявил журналистам в четверг глава городской полиции Уильям Рэббит.

По его словам, речь идет о преднамеренном отравлении: в квартире были обнаружены многочисленные рецептурные и безрецептурные лекарства. Токсикологические анализы все еще продолжаются.

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