США заказали более 1,9 тысячи ракет AIM-9X по новому контракту

Министерство обороны США заключило контракт стоимостью 1,1 млрд долларов с компанией Raytheon на производство тактических ракет AIM-9X. Об этом сообщили в Пентагоне.
Согласно условиям соглашения, компания изготовит 1653 ракеты AIM-9X-4 Block II для американских вооруженных сил. Кроме того, предусмотрена поставка 336 ракет AIM-9X-5 Block II+ иностранным заказчикам.
Контракт также включает производство учебных боеприпасов, запасных частей и другого сопутствующего оборудования, необходимого для эксплуатации ракетных комплексов.
В Пентагоне уточнили, что дополнительное соглашение реализует ранее предусмотренные опционы на серийное производство и поставку продукции семейства AIM-9X.
Производственные работы будут организованы на нескольких предприятиях в США, а также на площадках в канадской провинции Онтарио и немецком городе Хайльбронн. Завершение исполнения контракта запланировано на сентябрь 2029 года.
Ракеты AIM-9X относятся к семейству управляемых ракет класса «воздух — воздух» малой дальности и применяются на различных типах боевой авиации. Они входят в номенклатуру вооружения как Вооруженных сил США, так и ряда иностранных государств, закупающих американскую военную технику.
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