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Пентагон заключил контракт на производство ракет AIM-9X

Министерство обороны США заключило с компанией Raytheon миллиардный контракт, предусматривающий выпуск тактических ракет AIM-9X.

Источник: ZUMA Press Wire via Reuters

«Компания Raytheon, Тусон, Аризона, получила контракт с предельной стоимостью 1,1 млрд долларов США. Это дополнительное соглашение реализует опционы на изготовление и отгрузку серийной продукции AIM-9X», — говорится в сообщении.

Соглашение предполагает изготовление и передачу 1653 ракет AIM-9X-4 Block II для ВС США, а также 336 ракет AIM-9X-5 Block II+ для иностранных заказчиков. Кроме того, контракт включает поставку сопутствующего оборудования, запасных частей и учебных снарядов.

Производственные мощности задействованы в нескольких городах США, а также в канадской провинции Онтарио и немецком городе Хайльбронн. Завершение работ намечено на сентябрь 2029 года.

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