Пентагон заключил контракт на производство ракет AIM-9X

«Компания Raytheon, Тусон, Аризона, получила контракт с предельной стоимостью 1,1 млрд долларов США. Это дополнительное соглашение реализует опционы на изготовление и отгрузку серийной продукции AIM-9X», — говорится в сообщении.
Соглашение предполагает изготовление и передачу 1653 ракет AIM-9X-4 Block II для ВС США, а также 336 ракет AIM-9X-5 Block II+ для иностранных заказчиков. Кроме того, контракт включает поставку сопутствующего оборудования, запасных частей и учебных снарядов.
Производственные мощности задействованы в нескольких городах США, а также в канадской провинции Онтарио и немецком городе Хайльбронн. Завершение работ намечено на сентябрь 2029 года.