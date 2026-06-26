Франция и Италия предложили заменить миротворцев ООН в Ливане

В настоящее время на юге Ливана действует миссия Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ). В ее составе находятся около 7,5 тыс. военнослужащих почти из 50 государств. Миротворцы несут службу в районе так называемой «голубой линии», выполняя функции буфера между Ливаном и Израилем с 1978 года.