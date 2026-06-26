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Франция и Италия предложили заменить миротворцев ООН в Ливане

Франция и Италия выступили с инициативой создать многонациональную коалицию, которая в перспективе может заменить миротворческий контингент ООН в Ливане.

Франция и Италия выступили с инициативой создать многонациональную коалицию, которая в перспективе может заменить миротворческий контингент ООН в Ливане. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам переговоров с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

По словам Макрона, новый международный контингент планируется сформировать в координации с Европейским союзом и Организацией Объединенных Наций. Его задачей должно стать укрепление суверенитета Ливана и поддержка национальных вооруженных сил, чтобы не допустить превращения территории страны в площадку для дальнейшей региональной эскалации.

Мелони, в свою очередь, заявила, что сохранение международного присутствия позволит избежать возникновения «крайне опасного вакуума безопасности».

В настоящее время на юге Ливана действует миссия Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ). В ее составе находятся около 7,5 тыс. военнослужащих почти из 50 государств. Миротворцы несут службу в районе так называемой «голубой линии», выполняя функции буфера между Ливаном и Израилем с 1978 года.

Макрон отметил, что предполагаемый формат не рассматривается как односторонняя инициатива отдельных государств. По его словам, дальнейшее обсуждение проекта будет вестись при участии международных партнеров, а ключевой целью остается обеспечение стабильности и поддержка государственных институтов Ливана.

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