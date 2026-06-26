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Число погибших при землетрясениях в Венесуэле выросло до 188

Председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес заявил о 188 погибших при землетрясениях. Число пострадавших возросло до 1520 человек. Его слова приводит газета El Nacional.

Председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес заявил о 188 погибших при землетрясениях. Число пострадавших возросло до 1520 человек. Его слова приводит газета El Nacional.

По словам господина Родригеса, более 200 человек все еще находятся под завалами разрушенных зданий, а еще 157 человек числятся пропавшими без вести. Всего от разрушительных подземных толчков пострадали 2927 семей.

Кроме того, власти Венесуэли сообщили о нанесенном ущербе инфраструктуре и медицинским учреждениям страны. Предварительно известно, что не менее 250 зданий были частично повреждены или полностью разрушены.

25 июня в Венесуэле произошли два крупнейших за 100 лет землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5. Сильнее всего удар стихии был в прибрежном штате Ла-Гуайра, где в критическом состоянии оказались города Карабальеда и Плайя-Гранде. На местах работают спасательные службы.

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