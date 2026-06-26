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Марочко: ВС РФ развивают успех на северо-востоке от Казачьей Лопани

Военный эксперт заявил, что российские военнослужащие также расширяют зону контроля в районе населенного пункта Ветеринарное.

ЛУГАНСК, 26 июня. /ТАСС/. Российские силы развивают успех на северо-востоке от Казачьей Лопани, наступая у Красного Хутора и Ветеринарного. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Ранее Марочко сообщал ТАСС, что военные РФ ведут активные боевые действия у Казачьей Лопани, до населенного пункта осталось менее 1 км.

«Наши военнослужащие развивают успех в районе Красного Хутора — юго-западнее от него — и также расширяют зону контроля в районе населенного пункта Ветеринарное», — сказал он.