Марочко: ВС РФ развивают успех на северо-востоке от Казачьей Лопани

ЛУГАНСК, 26 июня. /ТАСС/. Российские силы развивают успех на северо-востоке от Казачьей Лопани, наступая у Красного Хутора и Ветеринарного. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
Ранее Марочко сообщал ТАСС, что военные РФ ведут активные боевые действия у Казачьей Лопани, до населенного пункта осталось менее 1 км.
«Наши военнослужащие развивают успех в районе Красного Хутора — юго-западнее от него — и также расширяют зону контроля в районе населенного пункта Ветеринарное», — сказал он.