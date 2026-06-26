Марочко: ВС РФ продвинулись на 1 км в боях за Охримовку

ЛУГАНСК, 26 июня. /ТАСС/. Российские бойцы на 1 км продвинулись к Охримовке Харьковской области, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.
«Говоря за волчанское направление и непосредственно за населенный пункт Охримовка, то сразу хочу отметить: наши военнослужащие довольно-таки серьезно расширили за последнее время здесь зону контроля. Примерно на 1 км мы продвинулись в данном районе», — сказал он.
Ранее Марочко сообщал ТАСС, что бойцы ВС РФ наступают на северо-востоке и юго-западе от Охримовки Харьковской области, в ближайшее время подразделения соединятся.