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Марочко: ВС РФ продвинулись на 1 км в боях за Охримовку

Военный эксперт сообщил, что российские силы серьезно расширили зону контроля на этом участке фронта.

ЛУГАНСК, 26 июня. /ТАСС/. Российские бойцы на 1 км продвинулись к Охримовке Харьковской области, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«Говоря за волчанское направление и непосредственно за населенный пункт Охримовка, то сразу хочу отметить: наши военнослужащие довольно-таки серьезно расширили за последнее время здесь зону контроля. Примерно на 1 км мы продвинулись в данном районе», — сказал он.

Ранее Марочко сообщал ТАСС, что бойцы ВС РФ наступают на северо-востоке и юго-западе от Охримовки Харьковской области, в ближайшее время подразделения соединятся.