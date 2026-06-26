Ким Чен Ын понаблюдал за испытаниями модернизированных систем вооружений

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын наблюдал за испытаниями модернизированных систем артиллерийских и ракетных вооружений, передает агентство ЦТАК.
На испытаниях также присутствовали партийные и военные чиновники, в том числе начальник Главного управления ракетостроения Чан Чхан Ха.
«Были проведены анализ и оценка боевых характеристик обновленной 240-миллиметровой реактивной системы залпового огня с 24 стволами и боеголовки специального назначения тактической баллистической ракеты», — сообщает агентство.
Как отмечается, на испытаниях также оценили точности падания снаряда с повышенной дальностью для 155-миллиметровой самоходной гаубицы.
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