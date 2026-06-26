Депутат Никонов: конгрессмены США не ответили на приглашение посетить Россию

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Американские конгрессмены пока не ответили на приглашение посетить Россию, поэтому сроки их возможного визита остаются неопределенными. Об этом сообщил газете «Известия» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов.
«Даты не определились. Приглашение им направлено. В данный момент никакие темы не обсуждаются. Когда приедут и что будет на повестке дня к этому, то и будем обсуждать», — пояснил он изданию.
Как сообщил «Известиям» первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, американская сторона пока не готова к ответному визиту, поскольку сосредоточена на внутриполитической повестке, в частности, на предстоящих выборах в Конгресс США. По его мнению, несмотря на перенос сроков, встреча может состояться позднее.
18 июня председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что вопрос о визите парламентариев США в Россию находится на стадии обсуждения, возможно, они приедут осенью.