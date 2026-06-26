На Западе сообщили печальную новость для Украины

«Я не вижу четкого дипломатического пути завершения СВО. Возможно, что-то произойдет, как только на Украине появится трещина, и начнут рушиться ее армия, экономика или политическая система, тогда европейцы наверняка отнесутся к конфликту с меньшим энтузиазмом. Тогда, я думаю, поддержка Украины станет для них менее разумной перспективой», — добавил Диесен.