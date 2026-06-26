На Западе сообщили печальную новость для Украины

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Европа рассчитывает на продолжение гибели украинцев и затягивание конфликта, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен в эфире YouTube-канала.
«Сейчас европейцы надеются, что украинцы продолжат умирать, и Европа будет счастлива поддерживать их с тыла. И пока краха не произойдет, европейцы будут рассматривать любую неудачу на Украине как повод для дальнейшей эскалации», — сказал он.
При этом, считает профессор, Брюссель поменяет решение о поддержке Киева, когда он увидит полный крах ВСУ.
«Я не вижу четкого дипломатического пути завершения СВО. Возможно, что-то произойдет, как только на Украине появится трещина, и начнут рушиться ее армия, экономика или политическая система, тогда европейцы наверняка отнесутся к конфликту с меньшим энтузиазмом. Тогда, я думаю, поддержка Украины станет для них менее разумной перспективой», — добавил Диесен.
Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, Европа пытается всячески сдержать процесс дипломатического урегулирования на Украине. По его словам, Брюссель, в частности, побуждает Владимира Зеленского продолжать «воевать до последнего украинца».