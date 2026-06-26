Маск сравнил финансиста Сороса с антигероем Marvel

Известный американский предприниматель и миллиардер Илон Маск провел параллель между финансистом Джорджом Соросом, чьи фонды нередко обвиняют в попытках смены власти в различных государствах, и персонажем комиксов Marvel — антигероем Магнето, а также сравнил его сына с уменьшенной копией этого героя.