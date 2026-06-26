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Маск сравнил финансиста Сороса с антигероем Marvel

Маск провел параллель между финансистом Соросом и антигероем Marvel.

Известный американский предприниматель и миллиардер Илон Маск провел параллель между финансистом Джорджом Соросом, чьи фонды нередко обвиняют в попытках смены власти в различных государствах, и персонажем комиксов Marvel — антигероем Магнето, а также сравнил его сына с уменьшенной копией этого героя.

В своем сообщении на платформе X* Маск отметил: «Сорос — это Магнето, а его сын — мини-версия Магнето».

Подобным образом предприниматель прокомментировал публикацию другого пользователя, в которой указывалось, что Сорос является крупнейшим индивидуальным спонсором демократов на промежуточных выборах 2026 года в США, предоставив им финансовую поддержку в размере 102 миллионов долларов.

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