Генсек ООН выразил соболезнования Венесуэле

В Венесуэле произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй — 7,5. После этого последовало еще 30 подземных толчков. Власти сообщили, что по меньшей мере 188 человек погибли, 1520 получили ранения, еще 157 пропали без вести, под завалами остаются больше 200 человек. Были разрушены многие жилые дома, повреждены инфраструктура и больницы, закрыт главный аэропорт страны.