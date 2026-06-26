Генсек ООН выразил соболезнования Венесуэле

«Я провела разговор с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутеррешем, который выразил мне свою глубочайшую солидарность с венесуэльским народом и соболезнования в связи с трагедией, постигшей Венесуэлу», — написала Родригес в своем Telegram-канале.
По ее словам, глава ООН подтвердил готовность организации подключиться к ликвидации последствий стихийного бедствия и поддержать усилия по реагированию на чрезвычайную ситуацию.
В Венесуэле произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй — 7,5. После этого последовало еще 30 подземных толчков. Власти сообщили, что по меньшей мере 188 человек погибли, 1520 получили ранения, еще 157 пропали без вести, под завалами остаются больше 200 человек. Были разрушены многие жилые дома, повреждены инфраструктура и больницы, закрыт главный аэропорт страны.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения. Москва заявила о готовности помочь Каракасу.