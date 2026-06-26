Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Взносы Армении в общий бюджет ОДКБ составили десять процентов

Постпред РФ при ОДКБ Васильев: взнос Армении в общий бюджет составляет 10%

С. -ПЕТЕРБУРГ, 26 июн — РИА Новости. Взнос Армении в общий бюджет ОДКБ составляет десять процентов, сообщил РИА Новости постпред России при организации Виктор Васильев.

«Свои десять процентов, которые должна была выплачивать армянская сторона, она уже два года не выплачивает», — сказал он.

Васильев подчеркнул, что Москва бюджет на 50 процентов состоит из взносов от Москвы. От остальных членов организации поступает по десять, добавил собеседник агентства.

В 2024 году Ереван заморозил участие в ОДКБ. Летом 2025 года премьер-министр Армении Пашинян сообщил, что считает более вероятным выход страны из организации, чем восстановление участия в ней.

В июне глава МИД Сергей Лавров предупредил, что из-за отсутствия взносов со стороны Еревана ОДКБ рассмотрит задействование статьи устава, регулирующей действия в отношении членов, не выполняющих свои обязательства.

Узнать больше по теме
ОДКБ: военный союз постсоветских стран, его состав, цели и задачи
ОДКБ — это международная военная организация, объединяющая несколько государств Евразии для совместной защиты и обеспечения безопасности. Организация Договора о коллективной безопасности появилась после распада СССР и стала одним из ключевых военно-политических союзов региона. В материале — главное о ней.
Читать дальше