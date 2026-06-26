Взносы Армении в общий бюджет ОДКБ составили десять процентов

С. -ПЕТЕРБУРГ, 26 июн — РИА Новости. Взнос Армении в общий бюджет ОДКБ составляет десять процентов, сообщил РИА Новости постпред России при организации Виктор Васильев.
«Свои десять процентов, которые должна была выплачивать армянская сторона, она уже два года не выплачивает», — сказал он.
Васильев подчеркнул, что Москва бюджет на 50 процентов состоит из взносов от Москвы. От остальных членов организации поступает по десять, добавил собеседник агентства.
В 2024 году Ереван заморозил участие в ОДКБ. Летом 2025 года премьер-министр Армении Пашинян сообщил, что считает более вероятным выход страны из организации, чем восстановление участия в ней.
В июне глава МИД Сергей Лавров предупредил, что из-за отсутствия взносов со стороны Еревана ОДКБ рассмотрит задействование статьи устава, регулирующей действия в отношении членов, не выполняющих свои обязательства.