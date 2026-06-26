Bloomberg: Пентагон допустил расширение роли ИИ при выборе военных целей

Как отмечается, новые принципы предусматривают возможность перехода к «системам, в которых ИИ инициирует действия под контролем человека», пишет агентство, подчеркивая, что по нынешним правилам «человек инициирует действия». «Скорость ведения боевых действий в будущем и успехи наших противников в сфере ИИ могут потребовать от ВС [США] начать применять полностью автономные системы», — привело агентство отрывок из главы документа, посвященной порядку выбора целей в будущем.