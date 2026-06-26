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Разблокированные средства Ирана пойдут на покупку американской пшеницы и сои

Президент США Дональд Трамп заявил, что часть разблокированных иранских активов будет направлена на закупку американской сельскохозяйственной продукции. По его словам, речь идёт о пшенице, соевых бобах и кукурузе.

Выступая в Белом доме, американский лидер отметил, что США продолжают открывать новые рынки сбыта для своих фермеров. Он подчеркнул, что Иран вскоре станет одним из таких направлений.

«Мы собираемся взять часть их средств и потратить их на покупку пшеницы, соевых бобов и кукурузы. Этот процесс начнётся очень скоро», — заявил Трамп.

Ранее сообщалось, что США снимут ограничения с 12 миллиардов долларов иранских активов, замороженных за рубежом. Порядок использования этих ресурсов уже определён. Высвобождаемые средства планируется направлять на закупку товаров первой необходимости и медикаментов.

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