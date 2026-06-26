Разблокированные средства Ирана пойдут на покупку американской пшеницы и сои

«Мы собираемся взять часть их средств и потратить их на покупку пшеницы, соевых бобов и кукурузы. Этот процесс начнётся очень скоро», — заявил Трамп.
Ранее сообщалось, что США снимут ограничения с 12 миллиардов долларов иранских активов, замороженных за рубежом. Порядок использования этих ресурсов уже определён. Высвобождаемые средства планируется направлять на закупку товаров первой необходимости и медикаментов.
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