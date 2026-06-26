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Силы ПВО отразили атаку еще двух БПЛА, летевших к Москве

Собянин: силы ПВО отразили атаку еще двух БПЛА.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Отражена атака двух БПЛА, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Отражена атака двух БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин в канале на платформе «Макс».

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